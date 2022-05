CorSport: la pista Olivera si complica, il Napoli riprende i contatti con Cambiaso (Di venerdì 20 maggio 2022) Con la pista Olivera che si complica per una distanza di qualche milione sul prezzo del difensore del Getafe, il Napoli riprende i contatti con Cambiaso. Lo scrive il Corriere dello Sport. “I contatti restano frequenti ma il sospetto che la vicenda possa impaludarsi è divenuto più concreto nelle ultime 48 ore”. Il club spagnolo, come emerso nei giorni scorsi, non si accontenta dei 12 milioni di euro più uno di bonus offerti dal club di De Laurentiis: pretende il pagamento dei 20 milioni di clausola. Anche perché ci sono altri cinque club che puntano sul terzino, con il Benfica il testa. E allora il Napoli corre ai ripari. Sul taccuino di Giuntoli resta il nome dell’olandese Owen Wijndal, ma la richiesta di ingaggio potrebbe essere un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 maggio 2022) Con lache siper una distanza di qualche milione sul prezzo del difensore del Getafe, ilcon. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Irestano frequenti ma il sospetto che la vicenda possa impaludarsi è divenuto più concreto nelle ultime 48 ore”. Il club spagnolo, come emerso nei giorni scorsi, non si accontenta dei 12 milioni di euro più uno di bonus offerti dal club di De Laurentiis: pretende il pagamento dei 20 milioni di clausola. Anche perché ci sono altri cinque club che puntano sul terzino, con il Benfica il testa. E allora ilcorre ai ripari. Sul taccuino di Giuntoli resta il nome dell’olandese Owen Wijndal, ma la richiesta di ingaggio potrebbe essere un ...

