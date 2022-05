Corruzione | accesso illegale a banche dati | 16 indagati | controlli in Campania

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTre dipendenti pubblici di Inps e di un comune sardo avrebbero passato, dietro compenso, informazioni riservate a imprenditori del settore recupero crediti con due sedi, una a Palermo e l’altra a Riccione. L’organizzazione che aveva ramificazioni in Sardegna,ed Emilia Romagna è finita nell’inchiesta denominata “Interrogazione a sorpresa“, condotta dai finanzieri del comando provinciale di Palermo. I militari del nucleo di polizia economica e finanziaria hanno eseguito un’ordinanza del gip di Palermo, su richiesta della procura. Sono sedici glicoinvolti nell’inchiesta. Sono accusati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere,abusivo alle, rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio, ...

