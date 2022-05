Coronavirus, venerdì 20 maggio: sono 2.740 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma – “Oggi nel Lazio su 5.586 tamponi molecolari e 19.891 tamponi antigenici, per un totale di 25.477 tamponi, si registrano 2.740 nuovi casi positivi (-298). 4 sono i decessi ( = ), 764 i ricoverati (-20), 42 le terapie intensive (-4) e +4.059 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,7%. I casi a Roma città sono a quota 1.487”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato Asl Roma 1: 579 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: 459 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 3: 449 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: 142 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 187 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: 217 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma – “Oggi nelsu 5.586 tamponi molecolari e 19.891 tamponi antigenici, per un totale di 25.477 tamponi, si registrano 2.740casi positivi (-298). 4i decessi ( = ), 764 i ricoverati (-20), 42 le terapie intensive (-4) e +4.059 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,7%. I casi a Roma cittàa quota 1.487”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato Asl Roma 1: 579casi e 0 decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: 459casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 3: 449casi e 0 decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: 142casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 187casi e 0 decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: 217 ...

tabarro63 : RT @fanpage: #Covid19, il bollettino di oggi, #20maggio - infoitsalute : Bollettino Covid Italia, oggi 26.561 contagi e 89 morti per Coronavirus: i dati di venerdì 20 maggio - fanpage : #Covid19, il bollettino di oggi, #20maggio - sportface2016 : In #Italia oggi: 26.561 nuovi contagi, 89 morti, 45.494 guariti, 58.294 tamponi molecolari, 307 (-1) in terapia int… - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: ???? #coronavirus: dopo una settimana senza lutti si rileva purtroppo un nuovo decesso per #Covid19 in #Trentino. Lo seg… -