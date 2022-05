Coronavirus, oggi in Italia 26.561 nuovi casi e 89 decessi. Trend settimanale in calo (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono 26.561 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 30.317 di ieri e soprattutto i 38.507 contagi di venerdì scorso, a conferma di un Trend settimanale in costante calo... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono 26.561 idi Covid registrati innelle ultime 24 ore, contro i 30.317 di ieri e soprattutto i 38.507 contagi di venerdì scorso, a conferma di unin costante...

Advertising

telecitynews24 : ??CORONAVIRUS LIGURIA: OGGI SI SONO REGISTRATI 592 NUOVI CASI?? Il bollettino completo?? - bizcommunityit : Bollettino Covid Italia, 30.310 contagi e 108 morti per Coronavirus: i dati di giovedì 19 maggio - NewSicilia : #Newsicilia +++ Ecco i dati del #bollettino #Covid in #Italia di oggi 20 maggio +++ - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino NAZIONALE di oggi. La situazione in #Campania - News24_it : Bollettino Covid Italia, oggi 26.561 contagi e 89 morti per Coronavirus: i dati di venerdì 20 maggio -… -