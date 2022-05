Corona virus: Italia, attualmente positivi a test ( in un giorno) con 165827 decessi (89) e guariti (45494). Totale di casi (26561) Dati della protezione civile: effettuati 233745 tamponi (Di venerdì 20 maggio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, attualmente positivi a test ( in un giorno) con 165827 decessi (89) e guariti (45494). Totale di casi (26561) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 233745 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 20 maggio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo( in un) con(89) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

Daniele8716 : @Ugo2975 Perché tu pensi che sia la Cina che ha mandato in giro il corona virus apri gli occhi chissà come mai la m… - Ugo2975 : @QueFasWilkes Be non servì tu ha capire che sono i più bugiardi basta vedere con il corona virus cosa hanno combinato - Pixty3 : @fdragoni @rainiero43 @RicoAlessandro @LaVeritaWeb ??????? #Italia #Magistratura #TruffaCovid 1,5 MILIONI DI EURO… - anarcomico : E le mucche pazze E le influenze dei polli E la peste suina E il corona virus dai pipistrelli E il vaiolo delle sci… - AriannaDamiano : Non bastava il corona virus, la guerra, adesso si sta diffondendo un altro virus detto il vaiolo delle scimmie. Ma… -