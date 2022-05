Convocati Fiorentina: fuori Sottil e Maleh, c'è Odriozola (Di venerdì 20 maggio 2022) La Fiorentina ha diramato la lista dei Convocati per la sfida di domani sera contro la Juventus. Sono out Sottil e lo squalificato Maleh, c'è... Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) Laha diramato la lista deiper la sfida di domani sera contro la Juventus. Sono oute lo squalificato, c'è...

Advertising

sportli26181512 : Convocati Fiorentina: fuori Sottil e Maleh, c'è Odriozola: La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: I convocati della #Serbia: c'è tutta la componente viola. Anche un ex... #Fiorentina - TuttoFanta : ?? #FIORENTINA: tra i convocati di Italiano out #Sottil e #Maleh, c'è #Odriozola ?? - LucaRuss0 : FIORENTINA-JUVE, I convocati di Italiano - MondoBN : FIORENTINA-JUVE, I -