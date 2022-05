Convocati Bologna: out Skorupski, Soumaoro e Soriano (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Bologna comunica la lista dei Convocati per il match di domani contro il Genoa: PORTIERI: Bagnolini, Bardi, Molla DIFENSORI: Amey, Binks, Bon... Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) Ilcomunica la lista deiper il match di domani contro il Genoa: PORTIERI: Bagnolini, Bardi, Molla DIFENSORI: Amey, Binks, Bon...

Advertising

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FLASH - #Bologna, non convocati Skorupski, Soriano e non solo! #Osimhen in gruppo, Immobile... Empoli, il verdetto su #Pin… - fantapiu3 : Quante assenze in casa #Bologna, #Mihajlovic non convoca tanti titolari #fantacalcio #seriea #campionato… - TuttoCagliari : Domani Genoa-Bologna, i convocati di Mihajlovic: out quattro titolari - Fantacalcio : Bologna: non convocati Skorupski, Soriano, Soumaoro e Medel - SOSFanta : ?? FLASH - #Bologna, non convocati Skorupski, Soriano e non solo! #Osimhen in gruppo, Immobile... Empoli, il verdet… -