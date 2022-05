Conto alla rovescia per il Radio Zeta Future hits live, l'evento sold out andrà in radiovisione (Di venerdì 20 maggio 2022) Manca poco alla prima edizione del Radio Zeta Future hits live 2022, il primo festival della generazione Zeta. L'evento ha fatto registrare il sold out: tutti i biglietti sono andati a ruba in pochissime settimane. La serata sarà trasmessa dalle 21 in Radiovisione in contemporanea sia su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sia su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e in streaming su RTL 102.5 Play (https://play.rtl.it/). Da oggi è ufficiale: sul palco del Radio Zeta Future hits live 2022 come special guest Tommaso Paradiso. Gli artisti che si ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Manca pocoprima edizione del2022, il primo festival della generazione. L'ha fatto registrare ilout: tutti i biglietti sono andati a ruba in pochissime settimane. La serata sarà trasmessa dalle 21 invisione in contemporanea sia su(canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sia su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e in streaming su RTL 102.5 Play (https://play.rtl.it/). Da oggi è ufficiale: sul palco del2022 come special guest Tommaso Paradiso. Gli artisti che si ...

