Conte chiude il 'Lasagna-gate': 'Molti sono stati male, ma l'obiettivo è a portata, concentriamoci su quello' VIDEO (Di venerdì 20 maggio 2022) Così in conferenza stampa Antonio Conte ha voluto porre la parola fine sul cosiddetto "Lasagna-gate" che era scoppiato in Inghilterra... Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) Così in conferenza stampa Antonioha voluto porre la parola fine sul cosiddetto "" che era scoppiato in Inghilterra...

Advertising

sportli26181512 : Conte chiude il 'Lasagna-gate': 'Molti sono stati male, ma l'obiettivo è a portata, concentriamoci su quello' VIDEO… - grairam1 : @Gladys82012839 Ah certo, altrimenti il suo giornale chiude, nonostante il “prestito “ elargito da Conte”. Una mano lava l’altra - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - Il Giuffrè chiude la stagione teatrale con Maria Laurito e Gianni Conte in 'Nuje simm d'o Sud' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MUSICA - Il Giuffrè chiude la stagione teatrale con Maria Laurito e Gianni Conte in 'Nuje simm d'o Sud' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - Il Giuffrè chiude la stagione teatrale con Maria Laurito e Gianni Conte in 'Nuje simm d'o Sud' -