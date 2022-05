(Di venerdì 20 maggio 2022) "Le aziende (dati 2021) hanno difficoltà a295mila under 30 con competenze digitali e 341mila under 30 con competenze green". La convention deiImprenditori dirilancia ...

"Il nostro rapporto - avverte Davide Peli, il presidente dei Giovani Imprenditori di- mette in luce l'urgenza di cambiare passo nelle politiche giovanili. Il futuro è già oggi. ...Tale prescrizione riporta nell'incertezza cittadini e imprese, che ora si trovano in una giungla normativa dalla quale èdistricarsi". Lo sottolineaBiella, che aggiunge: "... Confartigianato: 'Difficile trovare 635mila giovani da assumere' - PMI ROMA, 20 MAG - "Le aziende (dati 2021) hanno difficoltà a trovare 295mila under 30 con competenze digitali e 341mila under 30 con competenze green". La convention dei Giovani Imprenditori di Confartig ...