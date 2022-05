Concorso scuola straordinario, 14mila posti: la guida per fare domanda (Di venerdì 20 maggio 2022) Buone notizie in arrivo per i docenti con almeno tre anni di servizio in attesa del Concorso scuola straordinario. La procedura concorsuale è stata attivata con la pubblicazione del relativo decreto del Ministero dell’Istruzione nella Gazzetta Ufficiale n.39 del 17 maggio. L’obiettivo è coprire i posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022: si tratta di 14420 posti complessivi. Di seguito il Manuale di preparazione alla prova disciplinare. L’arrivo della procedura straordinaria della scuola era già stato annunciato attraverso un emendamento del Decreto Milleproroghe, entrato in vigore a partire dal 1 marzo 2022, che stabiliva l’attivazione del Concorso entro il 15 ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 20 maggio 2022) Buone notizie in arrivo per i docenti con almeno tre anni di servizio in attesa del. La procedura concorsuale è stata attivata con la pubblicazione del relativo decreto del Ministero dell’Istruzione nella Gazzetta Ufficiale n.39 del 17 maggio. L’obiettivo è coprire icomuni dellasecondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022: si tratta di 14420complessivi. Di seguito il Manuale di preparazione alla prova disciplinare. L’arrivo della procedura straordinaria dellaera già stato annunciato attraverso un emendamento del Decreto Milleproroghe, entrato in vigore a partire dal 1 marzo 2022, che stabiliva l’attivazione delentro il 15 ...

