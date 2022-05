Concerto Vasco Rossi Firenze, la birra si paga in token: quanto costa (Di venerdì 20 maggio 2022) Vasco Rossi con la mascherina (Foto Dire) Per approfondire : Articolo : Concerto Vasco Rossi a Firenze: biglietti, data, orari. Attesa per l'evento Si pagherà in token e non in euro all'interno dell'... Leggi su lanazione (Di venerdì 20 maggio 2022)con la mascherina (Foto Dire) Per approfondire : Articolo :: biglietti, data, orari. Attesa per l'evento Si pagherà ine non in euro all'interno dell'...

Advertising

SkyTG24 : Vasco Rossi in concerto a Trento, la grande attesa dei fan, un unico grande abbraccio - RaiNews : 'Ci siamo di brutto': dopo tre anni di assenza, #Vasco accende i fan - r_viewpoints : RT @gold_d1gger: pls help me: VENDO 1 BIGLIETTO settore PRATO per concerto di VASCO a MILANO, data del 24/05/2022 se non siete interessat… - Giorno_Milano : Vasco Rossi Milano 2022 concerto: dove, quando, orari, scaletta, come arrivare, parcheggi - Hibbing59 : RT @Mattia6Fernando: Pensate che questa sera centomila ragazzi al concerto di Vasco che saltano nudi appiccicati sudati si sputano in facci… -