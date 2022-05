"Con questo abito qui non può stare". Giornalista allontanata dalla Camera (Di venerdì 20 maggio 2022) Lo spiacevole episodio viene denunciato da una Giornalista del quotidiano il Domani. È stata allontanata dalla tribuna stampa perché indossava un abito senza maniche, ritenuto "inadeguato" perché aveva le spalle scoperte. Peccato che in Aula alcune deputate avessero abiti simili Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 maggio 2022) Lo spiacevole episodio viene denunciato da unadel quotidiano il Domani. È statatribuna stampa perché indossava unsenza maniche, ritenuto "inadeguato" perché aveva le spalle scoperte. Peccato che in Aula alcune deputate avessero abiti simili

