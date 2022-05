Compleanno Albano | Lecciso e Romina ‘fanno a gara’ | il cantante tra due fuochi

Advertising

sabrynegramaro : #20maggio Buon compleanno #Albano così.... ??? #èlamiavita @AlbanoCarrisi @Negramaro - rtl1025 : Buon compleanno Al Bano ???? #buoncompleanno #rtl1025 #AlBano - UgoBaroni : RT @RaiRadio2: Ancora tanti auguri di buon compleanno ad #AlBano, per i suoi 79 anni! ?? #20maggio #RaiRadio2 - UgoBaroni : RT @Frances21272855: E buon compleanno ad #Albano Carrisi. E' nato il #20maggio del 1943 #almanaccomercury - rada_maja : RT @RaiRadio2: Ancora tanti auguri di buon compleanno ad #AlBano, per i suoi 79 anni! ?? #20maggio #RaiRadio2 -

Tipiù

Ricordo la data, perché era il mio, il 20 giugno del '59, e in mattinata alle sette di ... Per andare ad, 29 chilometri, ci vuole un'ora, e la linea in parte a un binario è sempre ...... durante il quale sono stati proiettati cinque cortometraggi: "Big" di Daniele Pini, "BuonNoemi" di Angela Bevilacqua, "Klod" di Giuseppe Marco, "Matria" di Luciano Toriello, "... Romina Power sorpresa ad Albano per il suo compleanno: l’inaspettato regalo all’ex FOTO Albano compie oggi 79 anni. Immediati sono stati gli auguri di Romina Power: il silenzio di Loredana Lecciso preoccupa i fan.Buon compleanno Al Bano, Andrea Bonanni, Diego Abatantuono… …Giuliano Pisapia, Ferruccio de Bortoli, Cher, Luigi Angeletti, Erri de Luca, Lello di Gioia, ...