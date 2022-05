“Comfort Zone” è il nuovo singolo di Fusco (Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA – Esce su tutte le piattaforme digitali “Comfort Zone”, il nuovo singolo di Fusco scritto durante un viaggio fatto in bicicletta in solitudine da Roma ad Assisi durante il lockdown del 2020. Come racconta lo stesso artista: “Ogni persona incontrata, luogo visitato e situazione vissuta aveva una logica. È difficile spiegare a parole le emozioni forti provate, se non attraverso questa canZone. Tutto sembrava messo lì appositamente per dare risposta a tante mie domande (se non addirittura a tutte). Ma una volta arrivato ad Assisi tutto convogliava in un solo insegnamento: “valorizza l’obiettivo che hai, lavora per arricchirlo senza trovare scorciatoie e tantomeno sminuire anche i più piccoli risultati ottenuti. Utilizza i mezzi che hai. Il fato, l’universo, Dio, non importa come lo ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA – Esce su tutte le piattaforme digitali “”, ildiscritto durante un viaggio fatto in bicicletta in solitudine da Roma ad Assisi durante il lockdown del 2020. Come racconta lo stesso artista: “Ogni persona incontrata, luogo visitato e situazione vissuta aveva una logica. È difficile spiegare a parole le emozioni forti provate, se non attraverso questa can. Tutto sembrava messo lì appositamente per dare risposta a tante mie domande (se non addirittura a tutte). Ma una volta arrivato ad Assisi tutto convogliava in un solo insegnamento: “valorizza l’obiettivo che hai, lavora per arricchirlo senza trovare scorciatoie e tantomeno sminuire anche i più piccoli risultati ottenuti. Utilizza i mezzi che hai. Il fato, l’universo, Dio, non importa come lo ...

