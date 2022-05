Come salvare le foto di Facebook su Android o iPhone (Di venerdì 20 maggio 2022) Tra i metodi per condividere foto con amici e parenti quello più usato è senza ombra di dubbio Facebook. Chi condivide le foto su Facebook può farlo dal telefono oppure anche da PC, tablet o da qualsiasi dispositivo in grado di collegarsi a internet. Se in un altro articolo abbiamo visto Come sia facile creare una copia online delle foto scattate col telefono, in questa guida vi mostreremo Come salvare sul telefono le foto pubblicate e condivise su Facebook da altre persone, in modo da averne una copia locale visibile anche offline, senza connessione internet. LEGGI ANCHE -> Come scaricare video da Facebook su PC, Android e iPhone 1) ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 20 maggio 2022) Tra i metodi per condividerecon amici e parenti quello più usato è senza ombra di dubbio. Chi condivide lesupuò farlo dal telefono oppure anche da PC, tablet o da qualsiasi dispositivo in grado di collegarsi a internet. Se in un altro articolo abbiamo vistosia facile creare una copia online dellescattate col telefono, in questa guida vi mostreremosul telefono lepubblicate e condivise suda altre persone, in modo da averne una copia locale visibile anche offline, senza connessione internet. LEGGI ANCHE ->scaricare video dasu PC,1) ...

