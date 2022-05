Come finirà il campionato secondo il Milanese Imbruttito (Di venerdì 20 maggio 2022) AGI - "5 maggio? Ognuno ha la sua storia", "la gentilezza di Pioli è un plus raro", "a Ibra farei una statua in Duomo": Germano Lanzoni, voce ufficiale del Milan e noto attore nei panni del "Milanese Imbruttito", ha condiviso con l'AGI l'attesa per l'ultima giornata di campionato che porterà il tricolore a una delle due sponde di Milano. Il Milan è a un passo da uno scudetto che aspetta da 11 anni, l'Inter attende e spera in un passo falso dei cugini per riconfermare anche quest'anno il titolo di Campioni d'Italia. Un colpo di coda che gli interisti hanno subito il 5 maggio di 20 anni fa, quando furono spodestati proprio all'ultima giornata dalla Juve e declassati al terzo posto con la rimonta della Roma, e che ora 'sognano' di far infliggere ai cugini: "Ognuno ha la sua storia e la scrive ogni giorno. Dal dicembre del 1899 ci sono ... Leggi su agi (Di venerdì 20 maggio 2022) AGI - "5 maggio? Ognuno ha la sua storia", "la gentilezza di Pioli è un plus raro", "a Ibra farei una statua in Duomo": Germano Lanzoni, voce ufficiale del Milan e noto attore nei panni del "", ha condiviso con l'AGI l'attesa per l'ultima giornata diche porterà il tricolore a una delle due sponde di Milano. Il Milan è a un passo da uno scudetto che aspetta da 11 anni, l'Inter attende e spera in un passo falso dei cugini per riconfermare anche quest'anno il titolo di Campioni d'Italia. Un colpo di coda che gli interisti hanno subito il 5 maggio di 20 anni fa, quando furono spodestati proprio all'ultima giornata dalla Juve e declassati al terzo posto con la rimonta della Roma, e che ora 'sognano' di far infliggere ai cugini: "Ognuno ha la sua storia e la scrive ogni giorno. Dal dicembre del 1899 ci sono ...

