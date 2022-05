Combinazioni Fiorentina-Atalanta ultima giornata, chi si qualifica in Conference League? (Di venerdì 20 maggio 2022) La Roma raggiunge la Lazio e si qualifica per l’Europa League grazie al netto 0-3 in casa del Torino: andiamo a scoprire allora le Combinazioni per quanto riguarda il settimo posto che regala la qualificazione in Conference League, coinvolte Fiorentina e Atalanta. Le due squadre sono appaiate a quota 59 punti e giocheranno sabato sera alle ore 20.45 rispettivamente contro Juventus ed Empoli. I viola hanno un grande vantaggio, quello negli scontri diretti, avendo vinto sia all’andata che al ritorno contro la Dea. Che, per arrivare settima, avrà bisogno di fare un risultato migliore rispetto ai toscani, che hanno così in mano il proprio destino. Andiamo a scoprire di seguito le Combinazioni, ricordando che l’ottava non andrà in ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) La Roma raggiunge la Lazio e siper l’Europagrazie al netto 0-3 in casa del Torino: andiamo a scoprire allora leper quanto riguarda il settimo posto che regala lazione in, coinvolte. Le due squadre sono appaiate a quota 59 punti e giocheranno sabato sera alle ore 20.45 rispettivamente contro Juventus ed Empoli. I viola hanno un grande vantaggio, quello negli scontri diretti, avendo vinto sia all’andata che al ritorno contro la Dea. Che, per arrivare settima, avrà bisogno di fare un risultato migliore rispetto ai toscani, che hanno così in mano il proprio destino. Andiamo a scoprire di seguito le, ricordando che l’ottava non andrà in ...

