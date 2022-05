Ciro Immobile e Jessica Melena genitori per la quarta volta, il tenero annuncio ai figli: “Nella pancia di mamma c’è un bimbo” (Di venerdì 20 maggio 2022) La famiglia di Ciro Immobile e Jessica Melena si allarga. Il calciatore della Lazio e la moglie hanno annunciato sui social la lieta novella, postando un tenero video insieme a Michela, Giorgia e Mattia, i loro tre figli. “Vi volevamo dire che Nella pancia di mamma c’è un bimbo”. Le due bambine hanno accolto la notizia con grande felicità, assicurandosi che fosse tutto vero e iniziando già a interagire con il futuro membro della famiglia: “Dimmi che è vero! Fratellino? Sorellina? Fagiolino?”. Un po’ meno entusiasta, invece, Mattia, nato nel 2019 che, alla domanda di papà Ciro: “Non lo vuoi un fratellino o una sorellina?”, ha risposto con un deciso: “No”. Nel video è immortalato anche il momento in cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) La famiglia disi allarga. Il calciatore della Lazio e la moglie hanno annunciato sui social la lieta novella, postando unvideo insieme a Michela, Giorgia e Mattia, i loro tre. “Vi volevamo dire chedic’è un”. Le due bambine hanno accolto la notizia con grande felicità, assicurandosi che fosse tutto vero e iniziando già a interagire con il futuro membro della famiglia: “Dimmi che è vero! Fratellino? Sorellina? Fagiolino?”. Un po’ meno entusiasta, invece, Mattia, nato nel 2019 che, alla domanda di papà: “Non lo vuoi un fratellino o una sorellina?”, ha risposto con un deciso: “No”. Nel video è immortalato anche il momento in cui ...

