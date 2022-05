Ciro Immobile e Jessica Malena genitori per la quarta volta

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 20 maggio 2022) Cicogna in arrivo perMelena. L’attaccante della Lazio e la moglie hanno annunciato la lieta notizia su Instagram, con un dolce video in cui si vede il momento in cui hanno comunicato agli tre figli Michela, Giorgia e Mattia che la famiglia si allargherà presto.Melena hanno chiamato i figli Michela, Giorgia e Mattia e hanno dato l’annuncio. L’attaccante della Lazio ha preso la parola: «Vi dobbiamo dire che nella pancia di mamma c’è un bimbo». Le due bambine sono hanno guardato la madre sorridendo e poi, rivolgendosi al pancione, ancora piccolo, hanno detto: «Fratellino, sorellina, fagiolino. Diteci che è vero!». Poi,Melena hanno mostrato il momento in cui hanno ...