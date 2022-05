Cip e Ciop: Agenti Speciali, il ritorno della coppia sul piccolo schermo (Di venerdì 20 maggio 2022) Cip e Ciop fanno la loro prima apparizione nel corto animato “Pluto soldato”, nel 1943. Inizialmente i due scoiattoli striati apparivano fisicamente identici, ma con il tempo le loro caratteristiche fisiche si sono accentuate (il naso rosso di Ciop, il muso più piccolo di Cip). I due ottennero la loro prima serie animata nel 1989, “Cip e Ciop: Agenti Speciali”. Non è quindi un caso che il loro prossimo film, in uscita il 20 Maggio su Disney+, abbia lo stesso titolo. Dopo 32 dalla loro prima serie, i due scoiattoli ritornano on demand in pieno stile “chi ha incastrato Roger Rabbit” Non è un segreto, la strada più breve per arrivare ai cuori dei fan è il remake. Non importa quanto vecchio o fuori moda può essere un prodotto; presentarlo sotto una nuova luce è il metodo migliore per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Cip efanno la loro prima apparizione nel corto animato “Pluto soldato”, nel 1943. Inizialmente i due scoiattoli striati apparivano fisicamente identici, ma con il tempo le loro caratteristiche fisiche si sono accentuate (il naso rosso di, il muso piùdi Cip). I due ottennero la loro prima serie animata nel 1989, “Cip e”. Non è quindi un caso che il loro prossimo film, in uscita il 20 Maggio su Disney+, abbia lo stesso titolo. Dopo 32 dalla loro prima serie, i due scoiattoli ritornano on demand in pieno stile “chi ha incastrato Roger Rabbit” Non è un segreto, la strada più breve per arrivare ai cuori dei fan è il remake. Non importa quanto vecchio o fuori moda può essere un prodotto; presentarlo sotto una nuova luce è il metodo migliore per ...

