Cinema | “Tramite amicizia” | a giugno primo ciak per il nuovo film di Alessandro Siani

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 maggio 2022) Si intitolerà “” ildiprodotto da Fulvio e Federica Lucisano, una produzione Italian International– Gruppo Lucisano con Rai. Le riprese della nuova commedia del regista e attore napoletano, che sarà affiancato da Max Tortora e Matilde Gioli, si svolgeranno a partire dal 6principalmente a Ferrara e in Emilia-Romagna per concludersi a Parigi. Ilracconterà di Lorenzo, che ha un’agenzia molto particolare: offre amici a noleggio. Se hai bisogno di conforto, di compagnia o semplicemente di un consiglio per lo shopping, Lorenzo è il finto amico che fa per te. Quando però è il proprietario dell’azienda di dolciumi dove lavorano i suoi zii ad aver bisogno ...