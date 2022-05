Ci vogliono zone pedonali attorno alle scuole! Gli incidenti come a L’Aquila si possono evitare (Di venerdì 20 maggio 2022) “Una fatalità, una tragica disgrazia” dicono tutti in lacrime di fronte l’ennesima tragedia causata da un’auto davanti alla scuola, a L’Aquila. Un bambino morto e 5 feriti. Eppure era successo anche lo scorso anno a Chieri, un Suv parcheggiato vicino alla scuola aveva preso velocità e aveva investito dei bambini del nido. Ieri stava per succedere una cosa del genere anche a Genova. A Sora a gennaio era stata investita una bambina, lasciandola in fin di vita. Ogni santissimo giorno, in ogni parte d’Italia, davanti ogni scuola, dei bambini restano feriti e si sfiorano tragedie e solo quando va molto male finiscono nei giornali. Auto che fanno manovre pericolose, che si infilano ovunque, in retromarcia, in seconda e terza fila, posteggiate in discesa, in salita, sopra i marciapiedi, sopra le strisce, sopra le rotonde, sopra le aiuole, per arrivare più vicino possibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) “Una fatalità, una tragica disgrazia” dicono tutti in lacrime di fronte l’ennesima tragedia causata da un’auto davanti alla scuola, a. Un bambino morto e 5 feriti. Eppure era successo anche lo scorso anno a Chieri, un Suv parcheggiato vicino alla scuola aveva preso velocità e aveva investito dei bambini del nido. Ieri stava per succedere una cosa del genere anche a Genova. A Sora a gennaio era stata investita una bambina, lasciandola in fin di vita. Ogni santissimo giorno, in ogni parte d’Italia, davanti ogni scuola, dei bambini restano feriti e si sfiorano tragedie e solo quando va molto male finiscono nei giornali. Auto che fanno manovre pericolose, che si infilano ovunque, in retromarcia, in seconda e terza fila, posteggiate in discesa, in salita, sopra i marciapiedi, sopra le strisce, sopra le rotonde, sopra le aiuole, per arrivare più vicino possibile ...

