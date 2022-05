“Ci sono anche io”. Sonia Bruganelli e Laura Freddi, il colpo di scena coinvolge Paolo Bonolis (Di venerdì 20 maggio 2022) Sonia Bruganelli, il gesto sotto gli occhi di tutti. L’ex opinionista del GF Vip spiazza i fan mettendo a tacere, forse una volta per tutte, i pettegolezzi che la vedrebbero protagonista indiscussa di un’accesa rivalità nei riguardi di Laura Freddi, con cui il marito Paolo Bonolis ebbe una lunga relazione. Le cose oggi sembrano aver raggiunto una svolta. Sonia Bruganelli e Laura Freddi, esiste davvero una rivalità tra le due? Dalle parole di Laura Freddi sembrerebbe essere tutta una montatura dei ‘malpensanti’: “Nonostante le voci che sono circolate tra me e Sonia non c’è nessuna rivalità”, ha affermato senza filtri l’ex Non è la Rai nello studio di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 maggio 2022), il gesto sotto gli occhi di tutti. L’ex opinionista del GF Vip spiazza i fan mettendo a tacere, forse una volta per tutte, i pettegolezzi che la vedrebbero protagonista indiscussa di un’accesa rivalità nei riguardi di, con cui il maritoebbe una lunga relazione. Le cose oggi sembrano aver raggiunto una svolta., esiste davvero una rivalità tra le due? Dalle parole disembrerebbe essere tutta una montatura dei ‘malpensanti’: “Nonostante le voci checircolate tra me enon c’è nessuna rivalità”, ha affermato senza filtri l’ex Non è la Rai nello studio di ...

