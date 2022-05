Choc a Roma | va a trovare il padre e si lancia dal terzo piano | morta 15enne

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tragedia anelle scorse ore dove una ragazza di soli 15 anni èdopo essere precipitata daldi un palazzo. Il dramma nel quartiere Ardeatino della Capitale. La giovane, che aveva i genitori separati e viveva da tempo a Livorno, era venuta ail. Ieri pomeriggio la tragedia: lasi è alzata con la scusa di andare in bagno, ha aperto la finestra e si èta nel vuoto. Un volo che non le ha lasciato scampo. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

