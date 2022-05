Chiara Nasti affitta l’Olimpico per il suo “gender reveal party” e scoppia la polemica, lei replia: “Disprezzate perché non potete avere lo stesso” (Di venerdì 20 maggio 2022) Mercoledì 18 maggio, Chiara Nasti e il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni hanno radunato amici e parenti per un’occasione importante: il gender reveal party, la festa in stile americano per svelare il sesso del primogenito. L’evento è stato spettacolare, anche per merito della location: lo Stadio Olimpico di Roma. Attraverso i social, la coppia ha documentato il party, immortalando il momento del calcio in porta, l’annuncio “It’s a boy” proiettato su maxischermo e i tanti coriandoli azzurri in volo. Il costo totale? 60mila euro. Il video condiviso, però, non ha sortito l’effetto sperato e, nelle scorse ore, Nasti e Zaccagni sono stati inondati da critiche e commenti ironici: “Grazie Chiara Nasti per tutto il trash”, scrive un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Mercoledì 18 maggio,e il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni hanno radunato amici e parenti per un’occasione importante: il, la festa in stile americano per svelare il sesso del primogenito. L’evento è stato spettacolare, anche per merito della location: lo Stadio Olimpico di Roma. Attraverso i social, la coppia ha documentato il, immortalando il momento del calcio in porta, l’annuncio “It’s a boy” proiettato su maxischermo e i tanti coriandoli azzurri in volo. Il costo totale? 60mila euro. Il video condiviso, però, non ha sortito l’effetto sperato e, nelle scorse ore,e Zaccagni sono stati inondati da critiche e commenti ironici: “Grazieper tutto il trash”, scrive un ...

trash_italiano : Chiara Nasti e Mattia Zaccagni affittano lo Stadio Olimpico ?? per scoprire il sesso del loro bambino ???? Lei rispond… - sparteeGH : - awkgvrl : RT @slowdancing19: chiara nasti piuttosto che ammettere di aver fatto una trashata risponde alle critiche dicendo che siamo invidiosi perch… - martinamente : RT @MartinaMadFerIt: La fonte battesimale affittata da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per il battesimo del loro primogenito: - fra2301 : RT @MartinaMadFerIt: La fonte battesimale affittata da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per il battesimo del loro primogenito: -