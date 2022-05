Chi l'avrebbe mai detto. Tornano i mitici Dr. Scholl (e non solo) (Di venerdì 20 maggio 2022) Correva l’anno 1899, e il Dr. William Scholl creava il brand dei celebri zoccoli di legno. Sandali studiati in origine per garantire il massimo del comfort, che da lì a qualche decennio sarebbero diventati un cult – e no, no solo per le proprietà tonificanti insite nella loro struttura. Popolari negli Swinging Sixties, oggi sono anche conosciuti con il nome, decisamente più elegante, di clogs. E l’appellativo va di pari passo con le forme, i tagli, gli stili, che nella Primavera-Estate 2022 sono ricercati come non mai. 20 clogs PE22 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 20 maggio 2022) Correva l’anno 1899, e il Dr. Williamcreava il brand dei celebri zoccoli di legno. Sandali studiati in origine per garantire il massimo del comfort, che da lì a qualche decennio sarebbero diventati un cult – e no, noper le proprietà tonificanti insite nella loro struttura. Popolari negli Swinging Sixties, oggi sono anche conosciuti con il nome, decisamente più elegante, di clogs. E l’appellativo va di pari passo con le forme, i tagli, gli stili, che nella Primavera-Estate 2022 sono ricercati come non mai. 20 clogs PE22 guarda le foto ...

