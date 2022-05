Chi è Carlotta Bertotti, l’influencer di body positivity nata con il nevo di Ota (Di venerdì 20 maggio 2022) Nel programma di Silvia Bortone si è parlato di body positivity. Ospite della puntata di venerdì 20 maggio a Oggi è un altro giorno, Carlotta Bertotti, giovane influencer di 22 anni è nata con una condizione della pelle sul viso: il nevo di Ota. La ragazza ha raccontato alle telecamere di Rai 1 come convive con la sua malattia da quando è nata. Vi raccomandiamo... Cara Delevigne mostra la psoriasi senza paura ai Met Gala 2022 “E’ una iperpigmentazione cutanea, sono delle lentiggini blu: si trovano nella sfera dell’occhio e anche in parte del viso, ma non mi crea un problema di salute, non ho dolore“, ha spiegato la modella. La ragazza, che fin da bambina – anche intorno ai 9 anni – si è sempre truccata ... Leggi su diredonna (Di venerdì 20 maggio 2022) Nel programma di Silvia Bortone si è parlato di. Ospite della puntata di venerdì 20 maggio a Oggi è un altro giorno,, giovane influencer di 22 anni ècon una condizione della pelle sul viso: ildi Ota. La ragazza ha raccontato alle telecamere di Rai 1 come convive con la sua malattia da quando è. Vi raccomandiamo... Cara Delevigne mostra la psoriasi senza paura ai Met Gala 2022 “E’ una iperpigmentazione cutanea, sono delle lentiggini blu: si trovano nella sfera dell’occhio e anche in parte del viso, ma non mi crea un problema di salute, non ho dolore“, ha spiegato la modella. La ragazza, che fin da bambina – anche intorno ai 9 anni – si è sempre truccata ...

Advertising

Carlotta_Lottie : RT @amaricord: Ovunque sarai e subito dopo La genesi del tuo colore, Irama ha chiaramente detto vi faccio piangere e muovere il culo, chi c… - Carlotta_G_ : RT @VitoMancuso: “Chi è litigioso dimentica che moriremo tutti” - Dhammapada 6 - carlotta_p10 : RT @dinospolline_fp: Quando sei consapevole di reggere sulle spalle l’intero palinsesto Rai, di essere il king del Tuitter e in più di esse… - zocchiel : RT @massimilianotv: Era il 6 Maggio del 2004. A chi assomiglierà? Di che colore avrà gli occhi? Come sarà la sua cameretta? Ma soprattutto… - Cateeef : ho rivisto la signora della cioccolateria che mi ha chiamata Carlotta però mi ha regalato un cioccolatino per cui c… -