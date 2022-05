"Che fine ha fatto il generale Gerasimov". Fuga di notizie dai servizi: a cosa lo ha condannato Vladimir Putin (Di venerdì 20 maggio 2022) Che fine ha fatto Valery Gerasimov? Il destino del Capo di Stato maggiore russo, messo al comando delle forze armate in Ucraina dopo settimane in cui era letteralmente "sparito", tiene banco anche tra i servizi segreti internazionali. Gerasimov era ricomparso a sorpresa con un ruolo apicale, dopo che Vladimir Putin sembrava averlo estromesso dal potere, insieme al ministro della Difesa Sergey Shoigu. Erano stati giudicati responsabili della fallimentare prima parte di conflitto, presentato al Cremlino come una "guerra-lampo" e rivelatosi, invece, il peggiore dei pantani. Poi sia Shoigu sia Gerasimov sono tornati in prima linea, ma sempre avvolti dal mistero. Il ministro aveva sfilato il 9 maggio in Piazza Rossa, ma mai inquadrato accanto a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) ChehaValery? Il destino del Capo di Stato maggiore russo, messo al comando delle forze armate in Ucraina dopo settimane in cui era letteralmente "sparito", tiene banco anche tra isegreti internazionali.era ricomparso a sorpresa con un ruolo apicale, dopo chesembrava averlo estromesso dal potere, insieme al ministro della Difesa Sergey Shoigu. Erano stati giudicati responsabili della fallimentare prima parte di conflitto, presentato al Cremlino come una "guerra-lampo" e rivelatosi, invece, il peggiore dei pantani. Poi sia Shoigu siasono tornati in prima linea, ma sempre avvolti dal mistero. Il ministro aveva sfilato il 9 maggio in Piazza Rossa, ma mai inquadrato accanto a ...

