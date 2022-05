Che bella sorpresa! Ilicic torna nell’elenco dei convocati dell’Atalanta (Di venerdì 20 maggio 2022) L’Atalanta si gioca la qualificazione in Europa nell’ultima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Gasperini dovrà vedersela contro l’Empoli. La seconda parte di stagione dei nerazzurri non è stata di certo positiva, la squadra ha pagato qualche infortunio di troppo e una condizione fisica pessima. C’è una bella notizia in vista della partita contro l’Empoli. Nella lista dei convocati torna Josip Ilicic, a distanza di quattro mesi dall’ultima volta. Lo sloveno sta attraversando un momento difficile dal punto di vista personale e la decisione è stata quella di mettere da parte per un po’ il calcio. Il contratto di Ilicic con l’Atalanta è in scadenza nel 2023, ma potrebbe essere comunque l’ultima partita con la maglia nerazzurra. Sono in corso valutazioni sul futuro del calciatore e non è da ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) L’Atalanta si gioca la qualificazione in Europa nell’ultima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Gasperini dovrà vedersela contro l’Empoli. La seconda parte di stagione dei nerazzurri non è stata di certo positiva, la squadra ha pagato qualche infortunio di troppo e una condizione fisica pessima. C’è unanotizia in vista della partita contro l’Empoli. Nella lista deiJosip, a distanza di quattro mesi dall’ultima volta. Lo sloveno sta attraversando un momento difficile dal punto di vista personale e la decisione è stata quella di mettere da parte per un po’ il calcio. Il contratto dicon l’Atalanta è in scadenza nel 2023, ma potrebbe essere comunque l’ultima partita con la maglia nerazzurra. Sono in corso valutazioni sul futuro del calciatore e non è da ...

Advertising

ladyonorato : Quella libertà che il governo italiano, col suo benestare, ha negato in ogni sua espressione a chi esercitava il du… - fattoquotidiano : C’è un anziano e malandato leader che biascica a fatica un pistolotto elettorale sulla guerra e che si rimangia una… - VittorioSgarbi : Travaglio nel replicare a Furio Colombo che ha lasciato 'Il Fatto”: «Non so altrove, ma qui funziona così: i commen… - Dino1971_ : @mara06844397 Che bella che 6 - auroramaria__ : Tutta colpa di questi inglesi del cazzo, meritano la deslammificaziine di W1mbledon per questa bella idea del ban c… -