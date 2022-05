Cessione Milan, Financial Times: “Investcorp-Elliott: trattative sospese” (Di venerdì 20 maggio 2022) Secondo il 'Financial Times', Investcorp avrebbe deciso di sospendere le trattative con il fondo Elliott per l'acquisto del Milan Leggi su pianetamilan (Di venerdì 20 maggio 2022) Secondo il '',avrebbe deciso di sospendere lecon il fondoper l'acquisto del

Advertising

PietroMazzara : Cessione #Milan: #Investcorp si ritira dalla corsa al club rossonero. Fase di stallo che non si è sbloccata.… - Gazzetta_it : Svolta Milan, RedBird stringe: firme in arrivo, ecco le cifre dell'accordo - SkySport : Milan-RedBird, vicino l'accordo per la cessione della società rossonera #SkySport #Milan #RedBird - sportli26181512 : MN - Elliott-RedBird, il punto: cifre e tempistiche della trattativa (PODCAST): Dopo alcuni giorni di silenzio, sia… - dragonerossoen1 : RT @RadioRossonera: ? ESCLUSIVA RR Le ultime sulla cessione del #Milan e il ruolo di #Elliott -