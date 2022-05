Centinaia di adolescenti suicidi dormono in pronto soccorso: l’SOS del NY Times (Di venerdì 20 maggio 2022) I disturbi della salute mentale sono in aumento tra gli adolescenti statunitensi: nel 2019, il 13% degli adolescenti ha riferito di aver attraversato un periodo di forte depressione, con un aumento del 60% rispetto al 2007. Anche il numero dei suicidi tra gli adolescenti è aumentato di quasi il 60% dal primo decennio del 2000 al 2018, secondo quanto rilevato dai Centers for Disease Control and Prevention. I pronto soccorso degli ospedali sono diventati veri e propri reparti di degenza per adolescenti a rischio suicidio, per i quali sarebbe troppo rischioso restare a casa. L’aumento dei casi di adolescenti psicologicamente instabili ha messo in difficoltà il sistema sanitario degli Stati Uniti, che non riesce a occuparsi in modo ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 20 maggio 2022) I disturbi della salute mentale sono in aumento tra glistatunitensi: nel 2019, il 13% degliha riferito di aver attraversato un periodo di forte depressione, con un aumento del 60% rispetto al 2007. Anche il numero deitra gliè aumentato di quasi il 60% dal primo decennio del 2000 al 2018, secondo quanto rilevato dai Centers for Disease Control and Prevention. Idegli ospedali sono diventati veri e propri reparti di degenza pera rischioo, per i quali sarebbe troppo rischioso restare a casa. L’aumento dei casi dipsicologicamente instabili ha messo in difficoltà il sistema sanitario degli Stati Uniti, che non riesce a occuparsi in modo ...

