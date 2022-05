Casi di vaiolo delle scimmie in Italia, conferenza stampa allo Spallanzani (Di venerdì 20 maggio 2022) Oggi alle 12.30 all’Inmi Spallanzani di Roma si terrà una conferenza stampa sul primo caso Italiano di vaiolo delle scimmie. I medici dell’Istituto faranno il punto e un aggiornamento anche sui due Casi sospetti ma ancora non confermati. Diffusione crescente nel mondo Intanto anche il Canada ha riportato i primi due Casi confermati di vaiolo delle scimmie, aggiungendosi al numero crescente di Paesi, in Europa e Nord America, colpiti dalla malattia contagiosa, ma raramente mortale. “Stasera, la provincia del Quebec e’ stata informata che due campioni ricevuti dal National Microbiology Laboratory sono risultati positivi al vaiolo delle ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 maggio 2022) Oggi alle 12.30 all’Inmidi Roma si terrà unasul primo casono di. I medici dell’Istituto faranno il punto e un aggiornamento anche sui duesospetti ma ancora non confermati. Diffusione crescente nel mondo Intanto anche il Canada ha riportato i primi dueconfermati di, aggiungendosi al numero crescente di Paesi, in Europa e Nord America, colpiti dalla malattia contagiosa, ma raramente mortale. “Stasera, la provincia del Quebec e’ stata informata che due campioni ricevuti dal National Microbiology Laboratory sono risultati positivi al...

