Casellati: “Scuola e innovazione rappresentano il binomio su cui fondare il futuro delle giovani generazioni di oggi e di domani” (Di venerdì 20 maggio 2022) "Il ricco calendario di eventi formativi e informativi, insieme alle tante altre iniziative in programma nei prossimi giorni, rende ancora una volta questa fiera un significativo punto di riferimento per il mondo della Scuola e dell'istruzione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 maggio 2022) "Il ricco calendario di eventi formativi e informativi, insieme alle tante altre iniziative in programma nei prossimi giorni, rende ancora una volta questa fiera un significativo punto di riferimento per il mondo dellae dell'istruzione". L'articolo .

Advertising

saintone79 : RT @AntonioPiliCa: @SimoPillon @Pres_Casellati @TafidaRaqeebFdn E la bambina? Dov’è Tafida? Perché non era all’evento? Era a scuola? Stava… - AntonioPiliCa : @SimoPillon @Pres_Casellati @TafidaRaqeebFdn E la bambina? Dov’è Tafida? Perché non era all’evento? Era a scuola? S… - zazoomblog : Aiuti per La Scuola: Casellati Chiede di Investire sul Sostegno - #Aiuti #Scuola: #Casellati #Chiede -