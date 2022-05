Case di lusso, in Italia domanda triplicata rispetto al 2020 (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Continua a crescere la domanda di casse di lusso in Italia. Nei primi tre mesi dell’anno la richiesta di abitazioni di alta gamma è triplicata rispetto al primo trimestre del 2020, periodo in cui è scoppiata la pandemia di Covid-19. L’Italia si conferma la meta più ambita per gli Italiani dalle ampie possibilità economiche che cercano Case di lusso, con il 95% delle preferenze. Secondo Luxuryestate.com, portale immobiliare del settore del lusso e partner di Immobiliare.it, la città dei desideri è Roma, dove circa un utente su tre cerca casa, con una domanda cresciuta del quadruplo rispetto al primo trimestre del 2020. Anche il numero di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Continua a crescere ladi casse diin. Nei primi tre mesi dell’anno la richiesta di abitazioni di alta gamma èal primo trimestre del, periodo in cui è scoppiata la pandemia di Covid-19. L’si conferma la meta più ambita per glini dalle ampie possibilità economiche che cercanodi, con il 95% delle preferenze. Secondo Luxuryestate.com, portale immobiliare del settore dele partner di Immobiliare.it, la città dei desideri è Roma, dove circa un utente su tre cerca casa, con unacresciuta del quadruploal primo trimestre del. Anche il numero di ...

