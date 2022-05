Casapound, la prefettura di Roma valuta lo stop del sit-in del 28 maggio (Di venerdì 20 maggio 2022) Rischia di non avere l’autorizzazione per motivi di ordine pubblico la manifestazione organizzata da Casapound a Roma il prossimo 28 maggio. L’orientamento emerso dalla riunione che si è tenuta questa mattina in prefettura a Roma oggi 20 maggio sarebbe quello di negare l’autorizzazione al sit-in a Santa Maria maggiore, non lontano dalla sede storica del movimento di estrema destra. Al vertice coordinato dal prefetto Matteo Piantedosi sarebbe stato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a chiedere l’annullamento della manifestazione, innanzitutto per i rischi sull’ordine pubblico, visto che in contemporanea hanno annunciato di voler manifestare anche organizzazioni di sinistra. In più, riporta Repubblica, preoccuperebbe la data scelta da ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022) Rischia di non avere l’autorizzazione per motivi di ordine pubblico la manifestazione organizzata dail prossimo 28. L’orientamento emerso dalla riunione che si è tenuta questa mattina inoggi 20sarebbe quello di negare l’autorizzazione al sit-in a Santa Mariare, non lontano dalla sede storica del movimento di estrema destra. Al vertice coordinato dal prefetto Matteo Piantedosi sarebbe stato il sindaco diRoberto Gualtieri a chiedere l’annullamento della manifestazione, innanzitutto per i rischi sull’ordine pubblico, visto che in contemporanea hanno annunciato di voler manifestare anche organizzazioni di sinistra. In più, riporta Repubblica, preoccuperebbe la data scelta da ...

