Campionato, è polemica per il maxischermo per il Milan. La replica di Sala

Il sindaco di Milano è intervenuto sui social per fare chiarezza Domenica 22 maggio, Milan e Inter si giocano lo scudetto all'ultima giornata del Campionato 2021/22. C'è così preoccupazione anche per la questione ordine pubblico. I match si giocheranno, in contemporanea, domenica alle ore 18.00. Svanita l'idea del sabato a causa del Concerto di Radio Italia che avrà luogo sabato in Piazza Duomo. Un evento che potrebbe in qualche modo "limitare" anche i festeggiamenti dei rossoneri. Al Milan basta anche un pareggio per vincere il tricolore con i rossoneri impegnati in trasferta a Sassuolo. I tifosi avevano chiesto di mettere un maxischermo in Piazza Duomo per poi far partire i festeggiamenti (con l'Inter che gioca invece in casa contro la Sampdoria).

