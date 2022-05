CAMPER: DOPO 10 ANNI RAI1 RIACCENDE IL MEZZOGIORNO ESTIVO CON UN TOUR D’ITALIA (Di venerdì 20 maggio 2022) RAI1 RIACCENDE il MEZZOGIORNO ESTIVO con “CAMPER”, il nuovo programma che farà compagnia al pubblico da giugno a settembre durante il meritato riposo di Antonella Clerici e del suo “È sempre MEZZOGIORNO” che tornerà in onda lunedì 12 settembre. CAMPER: IL MEZZOGIORNO ESTIVO DI RAI1 CAMPER, come suggerisce il titolo stesso, sarà una trasmissione on the road: un TOUR D’ITALIA tra città, borghi, tradizioni e le località di villeggiatura tra mare, montagna e campagna più amate dagli italiani, e anche le mete meno note ma da valorizzare. Alla conduzione di CAMPER, da 6 giugno alle 12 su RAI1, ci saranno Tinto e Roberta Morise con la ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 20 maggio 2022)ilcon “”, il nuovo programma che farà compagnia al pubblico da giugno a settembre durante il meritato riposo di Antonella Clerici e del suo “È sempre” che tornerà in onda lunedì 12 settembre.: ILDI, come suggerisce il titolo stesso, sarà una trasmissione on the road: untra città, borghi, tradizioni e le località di villeggiatura tra mare, montagna e campagna più amate dagli italiani, e anche le mete meno note ma da valorizzare. Alla conduzione di, da 6 giugno alle 12 su, ci saranno Tinto e Roberta Morise con la ...

