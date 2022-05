Calciomercato Torino, la rivelazione su Belotti spiazza: annuncio in diretta (Di venerdì 20 maggio 2022) Quale sarà il futuro di Andrea Belotti? L’attaccante del Torino non ha ancora deciso. E intanto arriva un annuncio in diretta ‘DAZN’. Il futuro di Andrea Belotti è ancora in bilico. L’attaccante del Torino, al momento in campo contro la Roma allo stadio Olimpico Grande Torino, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 20 maggio 2022) Quale sarà il futuro di Andrea? L’attaccante delnon ha ancora deciso. E intanto arriva unin‘DAZN’. Il futuro di Andreaè ancora in bilico. L’attaccante del, al momento in campo contro la Roma allo stadio Olimpico Grande, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

