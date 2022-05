Calciomercato | si limano gli ultimi dettagli per Mathias Olivera al Napoli

Advertising

HankSchrader88 : @MaQualeFrizione @armcopp @giovwastaken @Szobosalvs @jo19N26 -

... in esclusiva , con Gianluca Di Marzio , giornalista ed esperto di mercato, di Sky: Di Marzio sul Napoli, la corsa scudetto e ilGrand Hotel, tanti retroscena di mercato. ...Newcastle, ufficiale l'acquisto di Bruno Guimaraes Bruno Guimaraes e Mbappe ©... Sigli ultimi dettagli con il Borussia Moenchengladbach che dovrebbe ricevere circa sette milioni di ...E a sinistra, dove c’è da sistemarsi, se il Getafe continuerà a chiedere 20 milioni per Olivera, Giuntoli richiamerà l’AZ per Wijndal, sperando di non doversi confrontare con irragionevoli richieste I ...Mathias Olivera (Photo by Denis Doyle/Getty Images). Nel mirino di Giuntoli dall’estate scorsa, sembra posso arrivare finalmente la svolta decisiva per vedere Oliveira in Serie A l’anno prossimo. Nono ...