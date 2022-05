Calciomercato Milan – Klopp saluta Origi: “Per sempre leggenda Liverpool” (Di venerdì 20 maggio 2022) Jürgen Klopp, manager del Liverpool, ha confermato la partenza di Divock Origi in conferenza stampa. "Sarà sempre una leggenda" Leggi su pianetamilan (Di venerdì 20 maggio 2022) Jürgen, manager del, ha confermato la partenza di Divockin conferenza stampa. "Saràuna

