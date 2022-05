Calciomercato Milan, ecco il primo colpo per la prossima stagione (Di venerdì 20 maggio 2022) Il campionato di massima serie corre, veloce, verso il suo epilogo con l’ultima giornata che chiuderà i giochi della Serie A. È stato un torneo combattuto, piuttosto equilibrato, che si è tenuto per gli ultimi novanta minuti tre, importanti, verdetti. C’è, ancora, da assegnare lo scudetto, bisogna eleggere le squadre che parteciperanno ad Europa e Conference League e chi raggiungerà Venezia e Genoa in Serie B. Grandi emozioni, quindi, ci attendono in questo atto finale. In questo clima d’incertezza e di forte tensione, però, le società strizzano l’occhio verso il prossimo futuro. Obiettivo: migliorare sensibilmente le rose in vista della stagione che verrà. A piccoli, ma consistenti passi, si avvicina sempre più il periodo delle contrattazioni estivi, la finestra dedicata ad acquisti e cessioni più ampia dell’intero anno. Sogni di gloria per i tifosi, lavoro duro e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Il campionato di massima serie corre, veloce, verso il suo epilogo con l’ultima giornata che chiuderà i giochi della Serie A. È stato un torneo combattuto, piuttosto equilibrato, che si è tenuto per gli ultimi novanta minuti tre, importanti, verdetti. C’è, ancora, da assegnare lo scudetto, bisogna eleggere le squadre che parteciperanno ad Europa e Conference League e chi raggiungerà Venezia e Genoa in Serie B. Grandi emozioni, quindi, ci attendono in questo atto finale. In questo clima d’incertezza e di forte tensione, però, le società strizzano l’occhio verso il prossimo futuro. Obiettivo: migliorare sensibilmente le rose in vista dellache verrà. A piccoli, ma consistenti passi, si avvicina sempre più il periodo delle contrattazioni estivi, la finestra dedicata ad acquisti e cessioni più ampia dell’intero anno. Sogni di gloria per i tifosi, lavoro duro e ...

Advertising

Gazzetta_it : Chi è Kristjan Asllani e perché il Milan va pazzo per lui #calciomercato #empoli - cmdotcom : #Milan, attento: #Pioli soffre il #Sassuolo, è più pericoloso dell'#Atalanta - DiMarzio : .@acmilan su Divock #Origi: formalizzato l'interesse per l'attaccante in scadenza con il @LFC - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – @Ibra_official verso il ritiro. Ma cosa farà dopo? - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - if_seriea : ? #renatosanches + #Origi + #Botman ? ovviamente anche con #redbird il discorso è uguale ? #Investcorp #ACMilan… -