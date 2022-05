Calcio: Totti, 'tornare alla Roma? I matrimoni si fanno in due' (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. - (Adnkronos) - "A chi non piacerebbe essere alla Roma, conosciamo le problematiche che ci sono state ma la proprietà nuova ha altre idee rispetto a quella passata. I matrimoni si fanno sempre in due però, la cosa importante però è che la Roma vada bene". Così la bandiera della Roma, Francesco Totti, ai microfoni di Sky Sport, in merito alla possibilità di un suo ritorno nella società giallorossa. Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022), 20 mag. - (Adnkronos) - "A chi non piacerebbe essere, conosciamo le problematiche che ci sono state ma la proprietà nuova ha altre idee rispetto a quella passata. Isisempre in due però, la cosa importante però è che lavada bene". Così la bandiera della, Francesco, ai microfoni di Sky Sport, in meritopossibilità di un suo ritorno nella società giallorossa.

Advertising

CorSport : #Totti: “Voglio portare #Dybala alla #Roma. Lunedì ci parlerò” ?? - Gazzetta_it : Un like di Totti per il post di addio di Dybala alla Juve. E Roma va in fibrillazione - Luxgraph : Totti: 'Lunedì incontro Dybala, magari viene alla Roma' - LorenzoFracassa : RT @CorSport: #Totti: “Voglio portare #Dybala alla #Roma. Lunedì ci parlerò” ?? - TV7Benevento : Calcio: Totti, 'tornare alla Roma? I matrimoni si fanno in due' - -