Calcio: Milan, RedBird vicino all'acquisto del club rossonero (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. - (Adnkronos) - RedBird Capital è sempre più vicino all'acquisto del Milan. Secondo quanto riporta 'Il Sole 24 Ore' il fondo statunitense avrebbe sorpassato Investcorp e avrebbe quasi trovato un accordo sulla base di 1,3 miliardi di euro che potrebbe oscillare verso l'alto negli anni successivi (fino a 1,8 miliardi) grazie a una serie di meccanismi. Il fondo Elliott dovrebbe rimanere comunque in quota nella società anche se, per il momento, non ha rilasciato alcun commento.

