Calcio | Mihajlovic | ' futuro? Oggi o domani parlo con il presidente Saputo'

Bologna, 20 mag. - (Adnkronos) - "Ancora non ho parlato con il presidente (Joey Saputo ndr) ma lo farò sicuramente Oggi o domani. Io voglio essere giudicato dal punto di vista tecnico e non medico perché sono stato male". Lo dice l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic in merito al suo futuro. "Quello che succede succede. Non dipende solo da me, quindi aspettiamo e parlerò con il presidente, non c'è nessun tipo di problema. Vedremo cosa uscirà dall'incontro", aggiunge il tecnico serbo in conferenza stampa alla vigilia del match con il Genoa.

