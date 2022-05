Calcio, Mancini convoca 53 giocatori per la tre giorni di lavoro a Coverciano (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono 53 i convocati di Roberto Mancini, per una tre giorni di lavoro della Nazionale a Coverciano tra il 24 e il 26 maggio. Questo evento sarà il primo di una serie, organizzati dalla FIGC con le Leghe e i Club, per favorire la transizione dalla nazionali giovanili a quella maggiore e ampliare il numero di giocatori convocabili. Di questo grande gruppo 29 provengono dalla Serie A, 18 dalla B e 6 dall’estero, con il più giovane classe 2004 Simone Pafundi dell’Udinese. Ecco l’elenco completo: Raoul Bellanova (Cagliari) Nicolo’ Cambiaghi (Pordenone) Marco Carnesecchi (Cremonese) Nicolo’ Casale (Verona) Giuseppe Caso (Cosenza) Alessandro Cortinovis (Reggina) Sebastiano Esposito (Basilea) Denis Franchi (Paris Saint Germain) Matteo Gabbia (Milan) Federico Gatti (Frosinone) ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono 53 iti di Roberto, per una tredidella Nazionale atra il 24 e il 26 maggio. Questo evento sarà il primo di una serie, organizzati dalla FIGC con le Leghe e i Club, per favorire la transizione dalla nazionali giovanili a quella maggiore e ampliare il numero dibili. Di questo grande gruppo 29 provengono dalla Serie A, 18 dalla B e 6 dall’estero, con il più giovane classe 2004 Simone Pafundi dell’Udinese. Ecco l’elenco completo: Raoul Bellanova (Cagliari) Nicolo’ Cambiaghi (Pordenone) Marco Carnesecchi (Cremonese) Nicolo’ Casale (Verona) Giuseppe Caso (Cosenza) Alessandro Cortinovis (Reggina) Sebastiano Esposito (Basilea) Denis Franchi (Paris Saint Germain) Matteo Gabbia (Milan) Federico Gatti (Frosinone) ...

