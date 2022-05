Calcio: Gravina, 'abbiamo proposto Var a chiamata, Ifab ha detto no' (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. - (Adnkronos) - "Il Calcio italiano ha già proposto il Var a chiamata, ma l'Ifab ha detto no, perché secondo loro il Var non può limitarsi a due chiamate, deve fare tutto. C'è invece apertura sul tempo effettivo, se ne sta discutendo e questo è già un fatto positivo". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel corso del forum del Corriere dello Sport, 'il Calcio che l'Italia si merita'. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. - (Adnkronos) - "Ilitaliano ha giàil Var a, ma l'hano, perché secondo loro il Var non può limitarsi a due chiamate, deve fare tutto. C'è invece apertura sul tempo effettivo, se ne sta discutendo e questo è già un fatto positivo". Così il presidente della Figc, Gabriele, nel corso del forum del Corriere dello Sport, 'ilche l'Italia si merita'.

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Gravina, 'abbiamo proposto Var a chiamata, Ifab ha detto no' - - sportmediaset : Gravina: 'VAR a chiamata, no Ifab' | Ancelotti: 'Serve tempo effettivo' #Ancelotti #VAR - sportli26181512 : #Governance #Notizie Gravina: «Proposto Var a chiamata ma no da IFAB»: “Il calcio italiano ha già proposto il Var a… - napolista : #Gravina: «Il calciatore è come il capannone nelle imprese, non può diventare copertura cosmetica dei nostri bilanc… - sportface2016 : #Gravina: 'Calcio italiano ha proposto Var a chiamata, ma Ifab ha detto no' -