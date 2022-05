Calcio: De Laurentiis, 'Osimhen? L'abbiamo avuto per due anni a mezzo servizio' (Di venerdì 20 maggio 2022) Napoli, 20 mag. - (Adnkronos) - "L'abbiamo avuto a mezzo servizio per due anni, dare giudizi ora è poco opportuno". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul rendimento di Victor Osimhen nelle due stagioni con la maglia azzurra, a margine dell'inaugurazione del Villaggio della Salute a Piazza del Plebiscito. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Napoli, 20 mag. - (Adnkronos) - "L'per due, dare giudizi ora è poco opportuno". Così il presidente del Napoli Aurelio Desul rendimento di Victornelle due stagioni con la maglia azzurra, a margine dell'inaugurazione del Villaggio della Salute a Piazza del Plebiscito.

