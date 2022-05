Brucia ancora la Valle Telesina, vasto incendio boschivo alle pendici del Monte Acero (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Salvatore Telesino (Bn) – Ripresa la stagione degli incendi boschivi. Le fiamme ancora una volta hanno colpito la zona di San Salvatore Telesino, già interessata nelle scorse settimane da un altro vasto incendio lungo le pendici del Monte Pugliano. Questa volta, ad andare in fumo, una vasta area di vegetazione in località Monticello alle pedici del Monte Acero in Contrada Cese San Manno. Per domare le fiamme è stato richiesto anche l’intervento di un elicottero attrezzato per l’antincendio boschivo. Il vento non sta aiutando, con le fiamme che stanno lambendo anche alcuni oliveti. Al lavoro i pompieri del distaccamento di Telese Terme. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Salvatore Telesino (Bn) – Ripresa la stagione degli incendi boschivi. Le fiammeuna volta hanno colpito la zona di San Salvatore Telesino, già interessata nelle scorse settimane da un altrolungo ledelPugliano. Questa volta, ad andare in fumo, una vasta area di vegetazione in località Monticellopedici delin Contrada Cese San Manno. Per domare le fiamme è stato richiesto anche l’intervento di un elicottero attrezzato per l’ant. Il vento non sta aiutando, con le fiamme che stanno lambendo anche alcuni oliveti. Al lavoro i pompieri del distaccamento di Telese Terme. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

