Bruce Lee | l’orologio del mito | Una macchina unica al mondo | precisa e spietata

(Di venerdì 20 maggio 2022)Lee, come dire, il. L’uomo che le arte marziali le ha reinventate, prima ancora di esserne un campione. Il suo orologio preferito gli assomigliava: unarivoluzionaria,come lui. E’ stato undelle arti marziali, un attore e un regista. Nato a San Francisco, nel cuore della comunità cinese più popolosa d’America, cominciò da bambino ad Hong Kong ad occuparsi di cinema ed arti marziali. Il Seiko 3139, il primo cronografo automatico alWeb SourceTornato negli States che era già un Maestro, reinventò le arti marziali e il cinema loro dedicato. Sfidò i più grandi fighters del suo tempo sullo schermo, distruggendoli. Ma il suo cinema non era solo cinema, era l’espressione spettacolare della sua filosofia di vita, e del suo ...

Advertising

alessio_desant : @86_longo È da oggi che lo twitto e retwitto. Sono invidioso. Nessuno che commenta sa un cazzo di niente di come la… - EssereF : Nulla esiste tranne il qui e ora. (Bruce Lee) - pazzia53 : RT @osamundR: ??Uno studente chiese una volta a Bruce Lee, 'Tu mi insegni a combattere, ma parli di pace'?! Bruce Lee rispose; 'è meglio ess… - FunkoGenerator : Vampire Bruce Lee - AdesuaDamilare : @herdehorlar21 Ehn o bruce lee -

Unicittà informazione universitaria

I 3 dell'Operazione Drago , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film azione, arti - marziali del 1973 di Robert Clouse, con, Jackie Chan, Roy Chiao, Betty Chung, Marlene Clark, ...una volta disse: 'Una delle migliori lezioni che puoi imparare nella vita è come mantenere la calma. La calma è un superpotere .'" Advertisement 10. Yen giapponese "Uno yen ... 30 Migliori Bruce Lee Action Figure Testato e Qualificato 2022 Bruce Campbell afferma che il nuovo film del franchise sarà terrificante - Leggi tutto l'articolo su HorrorMagazine ...She-Hulk è una delle serie dei Marvel Studios in arrivo su Disney Plus quest’anno, diretta da Kat Coiro, regista di Marry Me e Una rete di bugie. Ora, Marvel Entertainment ha pubblicato su YouTube il ...